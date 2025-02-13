Не думаю, що Ломаченко злякався мене: Джервонта Девіс розповів, чому українець відмовився від бою

Чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0, 28 КО) вважає, що володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) відмовився від бою не через страх, а з інших причин.

Про це він сказав у подкасті A Safe Place.

Джервонта вважає, що Ломаченко просто досягнув того віку, коли йому вже важко виходити в ринг, тому і зірвав їхній поєдинок.

"Го ворили, що Ломаченко злякався. Я не думаю, що це так. Я думаю, що він досяг точки, коли йому стало важко виходити на бій", – сказав Девіс.

Читайте також : Ломаченко інвестував гроші в російську компанію. Її власник був довіреною особою Путіна на виборах

Нагадаємо, Джервонта заявив, що завершить кар'єру у 2025 році. Наступний поєдинок він проведе 1 березня в "Barclays Center" у Брукліні. Його суперником буде володар титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-1, 10 КО).

Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.