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Сосновський оцінив шанси Берінчика в бою з Девісом

Руслан Травкін — 13 лютого 2025, 23:30
Сосновський оцінив шанси Берінчика в бою з Девісом
Денис Берінчик
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Заслужений тренер України Дмитро Сосновський закликає не брати до уваги слова експертів, які не вірять у Дениса Берінчика (19-0, 9 КО) в бою проти Кейшона Девіса (12-0, 8 КО).

Про це він сказав у коментарі для Sport.ua.

"Пригадується, торік й шанси Наваррете оцінювалися вище. А Берінчик взяв й покарав песимістів, продемонструвавши високу майстерність й заслужено завоював титул. Тому я б не радив звертати увагу на прогнози. Вони в боксі – дуже не надійні", – заявив Сосновський.

Також він розповів, чи можна вважати для Девіса перевагою те, що зустріч відбудеться в США.

"Не думаю, бо для боксера рівня Берінчика, з його величезним міжнародним досвідом вже немає значення, де проходить протистояння. Він повністю зосереджений на своїх діях, суперника, його не відволікають вигуки вболівальників. Звісно, дуже сподіваюся, що суддівство буде справедливим", – додав фахівець.

хній бій за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

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