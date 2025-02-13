Вінгер Вереса вибув до кінця сезону

Вінгер Вереса Самуель Нонго вибув до кінця сезону через важку травму.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Гравець отримав травму у контрольному матчі проти македонського Шкупі. За попереднім діагнозом у нього діагностували розрив хрестоподібних звʼязок.

У випадку, якщо діагноз підтвердиться після повторного МРТ, 20-річного камерунця очікує складна операція.

Нагадаємо, Нонго став гравцем Вереса у жовтні 2024 року. Цього сезону на його рахунку 4 матчі за рівненський колектив.

Напередодні "червоно-чорні" скасували контрольні матчі проти луганської Зорі та молдавського Петрокуба на зборах у Туреччині через значні фізичні навантаження та мікротравми частини футболістів.