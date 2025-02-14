Дворазовий чемпіон Супербоулу затриманий за фізичне насильство над жінкою

Дворазового переможця Супербоулу в складі Канзас-Сіті Чіфс Кадаріуса Тоні затримала поліція за напад на жінку.

Про це пише Yahoo.

Інцидент стався у штаті Джорджія ще в середині січня Його звинувачують у нападі та спробі душити потерпілу. Також відомо, що футболіст заважав і не дозволяв їй викликати поліцію.

Згідно з поліцейськими документами, потерпіла заявила, що Тоні душив її достатньо, щоб викликати труднощі з диханням. Напад залишив помітні червоні сліди та крововиливи в її очах. Кадаріус також забрав телефон жертви, щоб вона не змогла покликати на допомогу. Звіти поліції підтвердили ці травми та вказали на серйозність звинувачень відповідно до правової системи Джорджії.

Поки що невідомо, чи є потерпіла родичкою чи знайомою гравця НФЛ.

Професійного спортсмена затримали 6 лютого, але на наступний день він вийшов, сплативши суму застави 50 тисяч доларів.

26-річний Тоні був обраний командою Нью-Йорк Джаянтс у першому раунді драфту 2021 року. Згодом перебрався до Канзас-Сіті. Разом із Чіфс виграв два Супербоули. Минулий сезон ресівер провів за Клівленд.

Нагадаємо, 4-разовий MVP НФЛ Аарон Роджерс залишив команду Нью-Йорк Джетс.