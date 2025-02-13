Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Впевнена перемога Аякса, Фенербахче розгромив Андерлехт у плейоф Ліги Європи

Руслан Травкін — 13 лютого 2025, 21:46
Впевнена перемога Аякса, Фенербахче розгромив Андерлехт у плейоф Ліги Європи
EuropaLeague/status/1890090663796191236

У четвер, 13 лютого, пройдуть вісім стикових матчів плейоф Ліги Європи сезону-2024/25. Чотири матчі першого ігрового слоту вже завершилися.

Фенербахче Жозе Моурінью на стадіоні "Шюкрю Сарачоглу" не мав проблем з Андерлехтом, забивши три голи без відповіді бельгійській команді.

Невдалий день вийшов і в іншого представника чемпіонату Бельгії Сен-Жілуаза. Цей клуб дав бій Аяксу, але зазнав поразки з рахунком 1:2.

Реал Сосьєдад здобув непростий тріумф над данським Мідтьюлландом. Ференцварош завдяки голу в середині першого тайму був сильніше за чеську Вікторію.

Ліга Європи сезону-2024/25
плейоф, перші стикові матчі, 13 лютого

Мідтьюлланд – Реал Сосьєдад 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Мендес (11, пен), 0:2 – Кубо (31), 1:2 – Буса (38)

Юніон – Аякс 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Расмуссен (59), 0:2 – Мокіо (71)

Фенербахче – Андерлехт 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Тадич (11), 2:0 – Джеко (42), 3:0 – Ен-Несірі (57)

Ференцварош – Вікторія Плзень 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Абу Фані (23)

Нагадаємо, пізніше відбудеться другий блок запланованих на сьогодні поєдинків.

  • 22:00 АЗ – Галатасарай
  • 22:00 ПАОК – ФКСБ
  • 22:00 Порту – Рома
  • 22:00 Твенте – Буде/Глімт

Нагадаємо, що вчора пройшли стикові матчі плейоф Ліги чемпіонів, в одному з яких Анатолій Трубін та його Бенфіка здолали Монако.

Андерлехт Аякс Ліга Європи Мідтьюлланн Реал Сосьєдад Фенербахче Юніон Ліга Європи-2024/25 Вікторія Пльзень

Андерлехт

Довбик та його Рома гостюватимуть у Порту в першому стиковому матчі плейоф Ліги Європи
Динамо мінімально здолало РФШ, Рома з Довбиком переграла Айнтрахт у 8 турі Ліги Європи
Рома Довбика зіграє з АЗ, Манчестер Юнайтед – з Рейндждерс у 7 турі Ліги Європи
Помер легендарний гравець Андерлехта та бронзовий призер Євро-1972
Динамо поступилось Реал Сосьєдаду, Рома Довбика розгромила Брагу, Рейнджерс розписав мирову з Тоттенгемом в 6 турі ЛЄ

Останні новини