Впевнена перемога Аякса, Фенербахче розгромив Андерлехт у плейоф Ліги Європи
У четвер, 13 лютого, пройдуть вісім стикових матчів плейоф Ліги Європи сезону-2024/25. Чотири матчі першого ігрового слоту вже завершилися.
Фенербахче Жозе Моурінью на стадіоні "Шюкрю Сарачоглу" не мав проблем з Андерлехтом, забивши три голи без відповіді бельгійській команді.
Невдалий день вийшов і в іншого представника чемпіонату Бельгії Сен-Жілуаза. Цей клуб дав бій Аяксу, але зазнав поразки з рахунком 1:2.
Реал Сосьєдад здобув непростий тріумф над данським Мідтьюлландом. Ференцварош завдяки голу в середині першого тайму був сильніше за чеську Вікторію.
Мідтьюлланд – Реал Сосьєдад 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 – Мендес (11, пен), 0:2 – Кубо (31), 1:2 – Буса (38)
Юніон – Аякс 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – Расмуссен (59), 0:2 – Мокіо (71)
Фенербахче – Андерлехт 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Тадич (11), 2:0 – Джеко (42), 3:0 – Ен-Несірі (57)
Ференцварош – Вікторія Плзень 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Абу Фані (23)
Нагадаємо, пізніше відбудеться другий блок запланованих на сьогодні поєдинків.
- 22:00 АЗ – Галатасарай
- 22:00 ПАОК – ФКСБ
- 22:00 Порту – Рома
- 22:00 Твенте – Буде/Глімт
Нагадаємо, що вчора пройшли стикові матчі плейоф Ліги чемпіонів, в одному з яких Анатолій Трубін та його Бенфіка здолали Монако.