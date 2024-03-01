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Атлетик - Атлетико Мадрид 3:0: огляд матчу Кубку Іспанії

Атлетик здобув путівку до фіналу Кубку Іспанії з футболу
Сьогодні 09:11 130 0
Атлетик - Атлетико Мадрид 3:0: огляд матчу Кубку Іспанії
#Кубок Іспанії, #Атлетик, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Атлетик здобув розгромну перемогу над Атлетико Мадрид у другому матчі півфіналу Кубку Іспанії.

У фіналі баски зустрінуться з Мальоркою, яка напередодні переграла Реал Сосьєдад у серії пенальті.

Кубок Іспанії з футболу
1/2 фіналу, 29 лютого
Другий матч

Атлетик - Атлетико Мадрид 3:0 (2:0)
Перший поєдинок 1:0

Голи: 1:0 - 13 Вільмс І., 2:0 - 42 Вільямс Н., 3:0 - 61 Гурусета

Фінальний матч Кубку Іспанії запланований на 6 квітня.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Арсенал проявляють інтерес до вінгера Атлетика Більбао Ніко Вільямса.

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