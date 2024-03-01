Атлетик здобув путівку до фіналу Кубку Іспанії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Атлетик здобув розгромну перемогу над Атлетико Мадрид у другому матчі півфіналу Кубку Іспанії.

У фіналі баски зустрінуться з Мальоркою, яка напередодні переграла Реал Сосьєдад у серії пенальті.

Кубок Іспанії з футболу

1/2 фіналу, 29 лютого

Другий матч

Атлетик - Атлетико Мадрид 3:0 (2:0)

Перший поєдинок 1:0

Голи: 1:0 - 13 Вільмс І., 2:0 - 42 Вільямс Н., 3:0 - 61 Гурусета

Фінальний матч Кубку Іспанії запланований на 6 квітня.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Арсенал проявляють інтерес до вінгера Атлетика Більбао Ніко Вільямса.