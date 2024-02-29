Головне
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу
Сьогодні 11:50 4367
Жіноча збірна України обіграла Ізраїль у відборі на Євро-2024
Сьогодні 23:26 111 1
Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 23:17 180
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок
Сьогодні 21:43 1885
Павелка випустили на свободу
Сьогодні 16:40 6261 3
Відбір до Євро-2024: сьогодні відбудеться матч Ізраїль - Україна
Сьогодні 15:12 709 1
Алієв: "Мілевському руку я більше ніколи не подам, багато людей хочуть розбити йому пику"
Сьогодні 13:24 1042
Помер легендарний нападник Карпат
Сьогодні 11:15 898
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:11 62892
Калініна обіграла Осоріо на шляху в чвертьфінал турніру в Остіні
Сьогодні 08:16 459
Прямі трансляції

Справу півзахисника Олександрії Калюжного розглянуть у березні

КДК розгляне справу Івана Калюжного
Сьогодні 22:22 123 0
Справу півзахисника Олександрії Калюжного розглянуть у березні
#Олександрія, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Іван Калюжний

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет розгляне справу півзахисника Олександрії Івана Калюжного, який вийшов на поле в матчі з Шахтарем, при цьому не перебуваючи в заявці команди.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Розгляд справи відбудеться 4 березня.

Варто зазначити, що Олександрія помилково не заявила Івана Калюжного на матч 18 туру УПЛ із Шахтарем, який завершився унічию 0:0. Через це жовто-чорним загрожує технічна поразка.

Водночас ексгенеральний директор Карпат Олександр Єфремов звинуватив клуби у змові, яка призвела до технічної поразки "містян".

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році 11421
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації 62892
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві 8116
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу 4367
Павелка випустили на свободу Павелка випустили на свободу 6261 3
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку 8534 1
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 318318
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44486
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102599
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336514 9
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69045
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63928