КДК розгляне справу Івана Калюжного

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет розгляне справу півзахисника Олександрії Івана Калюжного, який вийшов на поле в матчі з Шахтарем, при цьому не перебуваючи в заявці команди.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Розгляд справи відбудеться 4 березня.

Варто зазначити, що Олександрія помилково не заявила Івана Калюжного на матч 18 туру УПЛ із Шахтарем, який завершився унічию 0:0. Через це жовто-чорним загрожує технічна поразка.

Водночас ексгенеральний директор Карпат Олександр Єфремов звинуватив клуби у змові, яка призвела до технічної поразки "містян".