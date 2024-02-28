Ексдиректор Карпат: Чергова підкилимна перемога Шахтаря в УПЛ

Ексгенеральний директор Карпат Олександр Єфремов звинуватив Шахтар та Олександрію у змові, яка призвела до технічної поразки "жовто-чорних".

Про це функціонер повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Чиста змова. Дали 4 млн гривень, а може й 8, і ті визнали свою провину. На фоні можливої втрати 50 млн євро від Ліги чемпіонів – це (200 тисяч доларів) взагалі не гроші. Чергова підкилимна перемога Шахтаря. Уряяя...

І все ж я хочу, щоб було розслідування інциденту. Хочу, щоб надали пояснення всі причетні до нього особи: УПЛ, УАФ, Олександрія, а також суддя і делегат матчу. За чинного Регламенту змагань в УПЛ – таке організаційно і технічно неможливо. Чиста змова! Шахта дала потрійні преміальні, і всі в Олександрії погодились розіграти дурку. В конспірології Шахтар завжди був фахівцем", – написав Єфремов.