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Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем

Спортивний директор клубу усунутий від виконання своїх обов'язків
Сьогодні 21:39 400 0
Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем
#Олександрія, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Олександрія помилково не заявила Івана Калюжного на матч із Шахтарем (0:0).

Про це повідомляє пресслужба клубу з Кіровоградщини.

Клуб зазначає, що при внесенні гравця в заявку на гру в системі УПЛ в розділі "Рапорт арбітра" система сприйняла гравця як заявленого, хоча він був відзаявлений 29.08.2023 року, що не дало змогу своєчасно відреагувати на цю ситуацію. 

Спортивний директор Олександрії Олександр Марков усунутий від виконання своїх обов'язків. 

Як раніше повідомлялося, на олександрійський клуб очікує технічна поразка.

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