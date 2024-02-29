Джерело - RMC Sport.
У сезоні-2024/2025 ПСЖ покаже значний прогрес у всіх аспектах гри.
Про це заявив головний тренер парижан Луїс Енріке.
"Рафаел Леау? Це співак? Це жарт, я дуже добре знаю, хто це. Але я не можу говорити про гравця, який не в нашому клубі. Що я можу сказати, так це те, що якщо все піде добре, я думаю, я сподіваюся і я переконаний, що наступного сезону у нас буде набагато краща команда, ніж цього сезону.
Я в цьому не сумніваюся. З усіх точок зору. У захисті та в атаці, фізично, технічно і тактично. Я не сумніваюся в цьому", - сказав Енріке.
Нагадаємо, що ПСЖ продовжує шукати заміну Кіліану Мбаппе та хоче підписати Рафаеля Леау.
Раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон не намагався переконати Мбаппе залишитися в ПСЖ.