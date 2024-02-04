Леау може перейти до ПСЖ

Екстрено шукають заміну Мбаппе

ПСЖ продовжує шукати заміну Кіліану Мбаппе та хоче підписати Рафаеля Леау.

Про це повідомляє Football Italia.

Цього разу під приціл французів потрапив 24-річний португалець Рафаель Леау, який грає за Мілан. Причиною, чому саме він зацікавив ПСЖ, є його гра на лівому фланзі, як і в Мбаппе. У рамках його останнього продовження контракту передбачено суму відступних у розмірі 175 мільйонів євро.

Нагадаємо за цей сезон Леау зіграв у 20 матчах, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе прийняв рішення перейти у Реал.