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Леау може перейти до ПСЖ

Екстрено шукають заміну Мбаппе
Сьогодні 13:56 159 0
Леау може перейти до ПСЖ
Фото Getty Images
#Мілан, #ПСЖ

Джерело - UA-футбол.

ПСЖ продовжує шукати заміну Кіліану Мбаппе та хоче підписати Рафаеля Леау.

Про це повідомляє Football Italia.

Цього разу під приціл французів потрапив 24-річний португалець Рафаель Леау, який грає за Мілан. Причиною, чому саме він зацікавив ПСЖ, є його гра на лівому фланзі, як і в Мбаппе. У рамках його останнього продовження контракту передбачено суму відступних у розмірі 175 мільйонів євро.

Нагадаємо за цей сезон Леау зіграв у 20 матчах, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе прийняв рішення перейти у Реал.

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