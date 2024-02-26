Тренер ПСЖ прокоментував заміну Мбаппе в матчі з Ренном

Джерело - сайт Альфредо Педулли.

ПСЖ має звикати грати без головної зірки команди Кіліана Мбаппе.

Про це розповів головний тренер парижан Луїс Енріке після нічиї з Ренном (1:1) у Лізі 1.

"Мбаппе замінили? Рано чи пізно станеться так, що його не буде, і нам доведеться звикати грати без нього. Коли я вважатиму за потрібне, щоб він грав, він гратиме, коли ні - не гратиме.

Я хочу максимальної конкурентоспроможності на наступний сезон і щоб кожен гравець, який починає в цій команді, думав, що це чудова можливість. Це те, що я шукаю в цьому сезоні і в наступному", - сказав Енріке.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом.

Також сторони також погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

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