Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної Камеруну Рігобер Сонг залишить свою посаду.
Про це повідомляє France 24.
З наставником не буде продовжено контракт. Сонг очолив збірну Камеруну в березні 2022 року.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Rigobert Song is no longer the Cameroon coach! His contract will NOT be renewed. 🇨🇲👋— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 28, 2024
(Source: @France24_fr) pic.twitter.com/qJQDUtVagj
На чемпіонаті світу-2022 під керівництвом Рігобера Камерун не вийшов із групи. На Кубку Африки-2024 команда вилетіла в 1/8 фіналу від Нігерії.
Варто зазначити, що під керівництвом Сонга Камерун провів 23 матчі, виграв 6 ігор, 8 матчів зіграв у нічию та 9 програв.
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