Головний тренер збірної Камеруну Рігобер Сонг залишить свою посаду.

Про це повідомляє France 24.

З наставником не буде продовжено контракт. Сонг очолив збірну Камеруну в березні 2022 року.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Rigobert Song is no longer the Cameroon coach! His contract will NOT be renewed. 🇨🇲👋



