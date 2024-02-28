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Збірна Камеруну не продовжить контракт із головним тренером Сонгом

Збірна Камеруну змінить тренера команди
Вчора 23:12 121 0
Збірна Камеруну не продовжить контракт із головним тренером Сонгом

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Камеруну Рігобер Сонг залишить свою посаду.

Про це повідомляє France 24.

З наставником не буде продовжено контракт. Сонг очолив збірну Камеруну в березні 2022 року.

На чемпіонаті світу-2022 під керівництвом Рігобера Камерун не вийшов із групи. На Кубку Африки-2024 команда вилетіла в 1/8 фіналу від Нігерії.

Варто зазначити, що під керівництвом Сонга Камерун провів 23 матчі, виграв 6 ігор, 8 матчів зіграв у нічию та 9 програв.

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