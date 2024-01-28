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Збірна Нігерії перемогла Камерун в 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2023

У складі Нігерії Лукман оформив дубль
Сьогодні 00:44 265 0
Збірна Нігерії перемогла Камерун в 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2023
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Збірна Нігерії святкувала перемогу над Камеруном у матчі 1/8 фіналу Кубка Африканських націй з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:0. У складі Нігерії Лукман оформив дубль.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023
1/8 фіналу, 27 січня

Нігерія - Камерун 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Лукман, 2:0 - 90 Лукман

Раніше до 1/8 фіналу турніру вийшла збірна Анголи, яка переграла Намібію (3:0).

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