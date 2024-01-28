Збірна Нігерії перемогла Камерун в 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.
Збірна Нігерії святкувала перемогу над Камеруном у матчі 1/8 фіналу Кубка Африканських націй з футболу.
Матч завершився з рахунком 2:0. У складі Нігерії Лукман оформив дубль.
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Кубок африканських націй-2023
1/8 фіналу, 27 січня
Нігерія - Камерун 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Лукман, 2:0 - 90 Лукман
Раніше до 1/8 фіналу турніру вийшла збірна Анголи, яка переграла Намібію (3:0).
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!