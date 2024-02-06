Камерунська федерація футболу не прийняла заяву про відставку Ето’о

Ето'О подав у відставку на тлі звинувачень у корупції та договірних матчах

Джерело - FecafootOfficie.

Камерунська федерація футболу (КФФ) відхилила заяву про відставку президента Самюеля Ето’О.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Ето’О заявив, що має намір залишити посаду після невдалого виступу збірної на Кубку африканських націй. Функціонер запропонував наслідувати його приклад усього керівництва Федерації. Після обговорення Виконавчий комітет КФФ ухвалив рішення продовжити роботу Федерації у нинішньому складі. Майбутнє головного тренера збірної Камеруну Рігоберта Сонга буде визначено пізніше.

На адресу Ето’о останнім часом пролунали звинувачення у корупції. Видання The Athletic повідомило, що отримало доступ до матеріалів, які свідчать про причетність камерунської легенди до договірних матчів, зловживання владою, фізичних загроз, підбурювання до насильства та поширення хибної інформації в Камеруні. Справу передано до Комітету етики ФІФА, також вона розслідується Африканською конфедерацією футболу.

Нагадаємо, що наприкінці січня збірна Камеруну залишила Кубок Африки на стадії 1/8 фіналу, зазнавши поразки від Нігерії з рахунком 0:2.