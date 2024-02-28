"Кобзар" загинув 21 лютого 2024 року на Донеччині

Джерело - Чемпіон.

На війні з Росією загинув фанат Динамо Єгор "Кобзар" Волошин.

Про це повідомляє WBC Ультрас Динамо.

Єгор загинув 21 лютого 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Йому було 27 років.

З перших днів повномасштабної війни Волошин увійшов до складу бійців територіальної оборони після чого перевівся у 3 ОШБр. Брав участь у найгарячіших боях під Бахмутом та Авдіївкою.

Нещодавно на війні з ворогом загинув борець греко-римського стилю Руслан Данко.

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