Джерело - Чемпіон.
На війні з Росією загинув фанат Динамо Єгор "Кобзар" Волошин.
Про це повідомляє WBC Ультрас Динамо.
Єгор загинув 21 лютого 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Йому було 27 років.
З перших днів повномасштабної війни Волошин увійшов до складу бійців територіальної оборони після чого перевівся у 3 ОШБр. Брав участь у найгарячіших боях під Бахмутом та Авдіївкою.
Нещодавно на війні з ворогом загинув борець греко-римського стилю Руслан Данко.
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