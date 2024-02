Захисник Крістал Пелес Марк Гехі може відновитися до заключних матчів цього сезону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Центрбек успішно переніс невелику операцію. Термін його відновлення може скласти 6-8 тижнів.

Гехі може зіграти кілька останніх матчів чемпіонату напередодні Євро-2024.

🔵🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Marc Guehi has undergone minor surgery and it went very well — as he’s expected to be sidelined for max 6-8 weeks.



Guehi, expected to play last couple of games for Crystal Palace ahead of the Euros. pic.twitter.com/yHUGVuxhvh