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Захисник Крістал Пелес зможе відновитися до Євро-2024

Марк Гехі переніс невелику операцію
Сьогодні 20:23 86 0
Захисник Крістал Пелес зможе відновитися до Євро-2024
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Крістал Пелес, #Марк Гехі

Джерело - Чемпіон.

Захисник Крістал Пелес Марк Гехі може відновитися до заключних матчів цього сезону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Центрбек успішно переніс невелику операцію. Термін його відновлення може скласти 6-8 тижнів.

Гехі може зіграти кілька останніх матчів чемпіонату напередодні Євро-2024.

Нагадаємо, що англієць зазнав пошкодження коліна в матчі 23 туру АПЛ з Брайтоном (4:1), який відбувався 3 лютого.

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