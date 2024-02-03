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Евертон Миколенка зіграв унічию з Тоттенгемом: результати матчів 23 туру АПЛ

Сьогодні 19:09 619 0
Евертон Миколенка зіграв унічию з Тоттенгемом: результати матчів 23 туру АПЛ
#Евертон, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 лютого, у 23 турі англійської Прем’єр-ліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Англії - АПЛ
23 тур, 3 лютого

Евертон - Тоттенгем 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Рішарлісон, 1:1 - 30 Гаррісон, 1:2 - 41 Рішарлісон, 2:2 - 90+4 Брентвейт

Український легіонер Евертона Віталій Миколенко відіграв увесь матч.

Бернлі - Фулгем 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Пальїня, 0:2 - 21 Муніз, 1:2 - 71 Фофана, 2:2 - 90+1 Фофана

Брайтон - Крістал Пелес 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 3 Данк, 2:0 - 33 Хіншелвуд, 3:0 - 34 Буонанотте, 3:1 - 71 Матета, 4:1 - 85 Педро

Ньюкасл - Лутон 4:4 (2:2)

Голи: 1:0 - 7 Лонгстофф, 1:1 - 21 Ошо, 2:1 - 23 Лонгстофф, 2:2 - 40 Барклі, 2:3 - 59 Торріс (пен), 2:4 - 62 Адебайо, 3:4 - 67 Тріпп'єр, 4:4 - 73 Барнс

Сьогодні відбудеться ще один матч АПЛ:

19:30. Шеффілд Юнайтед - Астон Вілла

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