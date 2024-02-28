Мерсисайдці хочуть повернути Майкла Едвардса на Енфілд

Джерело - Чемпіон.

Власники Ліверпуля зроблять останню спробу повернути колишнього спортивного директора Майкла Едвардса в клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво хоче, щоб Едвардс зайнявся футболом і створив нову структуру, запросивши нового спортивного директора.

Наразі колишній функціонер "червоних" не виявив жодних ознак того, що він погодиться повернутися на Енфілд.

🚨 EXCL: Liverpool owners want to give one last try to bring Michael Edwards back to the club.



FSG want Edwards to take over football and put new structure in place, including new sporting director.



Edwards has currently shown NO sign of saying yes — but #LFC will try again. pic.twitter.com/vKb2apv2DG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2024

Нагадаємо, Майкл Едвардс знаходиться у структурі Ліверпуля з 2011 року. При ньому на посаді спортивного директора до клубу приєдналися Мохамед Салах, Садіо Мане, Алісон, Ван Дейк та інші, а також продали Коутіньо.

Також, у період його роботи Ліверпуль виграв чемпіонат Англії (сезон-2019/2020) та Лігу чемпіонів (сезон-2018/2019).

Напередодні Ліверпуль вирвав перемогу в Челсі та виграв Кубок англійської ліги.

Зазначимо, що мерсисайдці можуть запросити спортивного директора з Ніцци.

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