Джерело - Чемпіон.
Власники Ліверпуля зроблять останню спробу повернути колишнього спортивного директора Майкла Едвардса в клуб.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Керівництво хоче, щоб Едвардс зайнявся футболом і створив нову структуру, запросивши нового спортивного директора.
Наразі колишній функціонер "червоних" не виявив жодних ознак того, що він погодиться повернутися на Енфілд.
🚨 EXCL: Liverpool owners want to give one last try to bring Michael Edwards back to the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2024
FSG want Edwards to take over football and put new structure in place, including new sporting director.
Edwards has currently shown NO sign of saying yes — but #LFC will try again. pic.twitter.com/vKb2apv2DG
Нагадаємо, Майкл Едвардс знаходиться у структурі Ліверпуля з 2011 року. При ньому на посаді спортивного директора до клубу приєдналися Мохамед Салах, Садіо Мане, Алісон, Ван Дейк та інші, а також продали Коутіньо.
Також, у період його роботи Ліверпуль виграв чемпіонат Англії (сезон-2019/2020) та Лігу чемпіонів (сезон-2018/2019).
Напередодні Ліверпуль вирвав перемогу в Челсі та виграв Кубок англійської ліги.
Зазначимо, що мерсисайдці можуть запросити спортивного директора з Ніцци.
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