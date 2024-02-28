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Ліверпуль може повернути колишнього спортивного директора

Мерсисайдці хочуть повернути Майкла Едвардса на Енфілд
Сьогодні 16:18 133 0
Ліверпуль може повернути колишнього спортивного директора
#Ліверпуль, #Майкл Едвардс

Джерело - Чемпіон.

Власники Ліверпуля зроблять останню спробу повернути колишнього спортивного директора Майкла Едвардса в клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво хоче, щоб Едвардс зайнявся футболом і створив нову структуру, запросивши нового спортивного директора.

Наразі колишній функціонер "червоних" не виявив жодних ознак того, що він погодиться повернутися на Енфілд.

Нагадаємо, Майкл Едвардс знаходиться у структурі Ліверпуля з 2011 року. При ньому на посаді спортивного директора до клубу приєдналися Мохамед Салах, Садіо Мане, Алісон, Ван Дейк та інші, а також продали Коутіньо.

Також, у період його роботи Ліверпуль виграв чемпіонат Англії (сезон-2019/2020) та Лігу чемпіонів (сезон-2018/2019).

Напередодні Ліверпуль вирвав перемогу в Челсі та виграв Кубок англійської ліги.

Зазначимо, що мерсисайдці можуть запросити спортивного директора з Ніцци.

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