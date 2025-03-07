Впорались без Леня: Лейкерс в овертаймі обіграв Нью-Йорк у НБА

У ніч з 6 на 7 березня відбулися 6 матчів у межах регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Лейкерс, за який виступає український баскетболіст Олексій Лень, в овертаймі здобув перемогу над Нью-Йорком. Українець на майданчику не з'являвся.

Найрезультативнішими гравцями поєдинку стали Джейлен Брансон зі сторони Нікс – 39 очок, 4 підбирання та 10 передач та Лука Дончич у складі команди з Лос-Анджелеса – 32 очки, 6 підбирань та 12 асистів.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

7 березня

Орландо – Чикаго 123:125 (35:33, 31:36, 35:27, 22:29)

Атланта – Індіана 124:118 (21:31, 35:32, 30:31, 38:24)

Бостон – Філадельфія 123:105 (35:24, 29:22, 33:33, 26:26)

Бруклін – Голден Стейт 119:121 (35:15, 25:40, 29:31, 30:35)

Нью-Орлеан – Г'юстон 97:109 (34:31, 25:25, 15:33, 23:20)

Лейкерс – Нью-Йорк 113:109 ОТ (31:27, 20:33, 25:24, 23:15, 8:6)

Напередодні зірка Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо став 52-м гравцем в історії НБА, який подолав позначку у 20 тисяч очок за кар'єру.