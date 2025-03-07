Дворазова олімпійська чемпіонка з тхеквондо розпочала боксерську кар'єру

Дворазова олімпійська чемпіонка з тхеквондо Джейд Джонс прийняла рішення змінити вид спорту та розпочати боксерську кар'єру.

Про це 31-річна валлійка розповіла порталу BBC.

Представниця Великої Британії вже два місяці займається боксом та мріє стати чемпіонкою світу з двох видів спорту.

Наразі Джонс тренується з колишнім професійним боксером Стівеном Смітом.

"Мені це подобається. Я люблю тхеквондо, воно завжди буде моєю першою любов'ю, але це захопливий виклик. Я займаюся боксом лише два місяці", – розповіла спортсменка.

Джейд Джонс здобула два олімпійських золота з тхеквондо у ваговій категорії до 57 кг – у Лондоні-2012 та Ріо-2016. Окрім того, валлійка чотири рази ставала призеркою чемпіонату світу, а на світовій першості в Манчестері завоювала золото.

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі Джонс також представляла Велику Британію, однак поступилася в першому раунді Міляні Релікі з Північної Македонії.

Напередодні українська команда здобула 20 медалей на міжнародних рейтингових змаганнях з тхеквондо серед кадетів та юніорів (Bulgaria Open G-1 2025), що проходив у болгарській Софії.