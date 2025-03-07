Талановита німецька футболістка змінює прізвище на футболці через диктатора

Талановита футболістка мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Алара Шегітлер (Alara Sehitler) вирішила не виступати за клуб та національну команду з прізвищем на спині. Замість цього над її номером буде напис "Alara". Причиною такого рішення стали недоречні жарти з боку нацистів.

Про це пише Sportschau.de.

Європейська футбольна асоціація УЄФА схвалила запит, тож на початку року зміни були впроваджені. Вона перша футболістка в історії жіночої збірної, яка вийшла на поле лише під своїм ім'ям.

Причина такої зміни: її прізвище викликає асоціації з диктатором Адольфом Гітлером. Праві екстремісти та неонацисти використовували це у своїх цілях. Вона також була піддана расистським гаслам у соціальних мережах.

Її прізвище походить від її батька, який має турецьке походження. Там "Sehitler" є загальноприйнятою назвою і означає "мученик".

Цього року 18-річна футболістка стала важливим гравцем у Баварії, що дозволило їй отримати виклик у національну збірну Німеччини. У 2022 році Алара виграла чемпіонат Європи зі збірною U17. Через рік футболістка стала віцечемпіонкою Європи зі збірною U19.

Нагадаємо, ФІФА може розширити кількість учасників чемпіонату світу-2030.