Інтер Маямі без Мессі обіграв Кевалір у Кубку чемпіонів

У ніч з 6 на 7 березня Інтер Маямі переміг ямайський Кевалір у першому матчі 1/8 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

Примітка: Кубок чемпіонів КОНКАКАФ є аналогом європейської Ліги чемпіонів. Цей турнір щорічно проводиться серед найкращих клубів країн Північної і Центральної Америки та Карибського басейну.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь представників США. Голами відзначилися аргентинець Тадео Альєнде та зірковий форвард "рожевих" Луїс Суарес.

Головна зірка Інтер Маямі, Ліонель Мессі, пропускав матч, щоб уникнути тривалої відсутності через перенавантаження м'язів.

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ

1/8 фіналу, 7 березня

Інтер Маямі (США) – Кевалір (Ямайка) 2:0 (0:0)



Голи: 1:0 – 61 Альєнде, 2:0 – 83 Суарес

Огляд поєдинку

Матч-відповідь має відбутися вже за тиждень, 14 березня, на стадіоні "Індепенденс Парк" у столиці Ямайки, Кінгстоні.

Зауважимо, що в разі подолання цієї стадії турніру Інтер Маямі зустрінеться у чвертьфіналі з переможцем пари Коламбус Крю – ФК Лос-Анджелес. У першій зустрічі команда зі штату Каліфорнія впевнено обіграла суперника з рахунком 3:0.

Напередодні гол та три асисти Луїса Суареса принесли Інтер Маямі розгромну перемогу над Г'юстон Динамо в межах регулярного чемпіонату МЛС.