Ліверпуль може запросити спортивного директора з Ніцци

Мерсисайдці розглядають кандидатури на посаду спортдиректора

Джерело - The Athletic.

Ліверпуль знаходиться в пошуках нового спортивного директора.

Про це повідомляє The Athletic.

"Червоні" змушені шукати нового функціонера на цю посаду після відходу Йорга Шмадтке.

Серед кандидатів розглядаються колишній директор Роми та Мілана Фредерік Массара і Флоран Гізольфі, який обіймає аналогічну посаду у французькій Ніцці.

Ліверпуль поспішає з призначенням нового спортивного директора, щоб не програти боротьбу за можливого головного тренера, який має замінити Юргена Клоппа.

Нагадаємо, що по завершенню зимового трансферного вікна Йорг Шмадтке покинув мерсисайдців.

Варто зазначити, що головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп залишить клуб у кінці сезону.

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