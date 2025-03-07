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Даллас в овертаймі долав Калгарі, Тампа-Бей дотисла Баффало в регулярному чемпіонаті НХЛ

Станіслав Лисак — 7 березня 2025, 07:37
Даллас в овертаймі долав Калгарі, Тампа-Бей дотисла Баффало в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 6 на 7 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Лідер Західної конференції Вінніпег без проблем обіграв Філадельфію на виїзді, а Флорида, що знаходиться на другому місці в Східній конференції виявилась сильнішою за Коламбус.

Також два поєдинки завершилися в овертаймі. Даллас зумів дотиснути Калгарі, а Едмонтоном обіграв Монреаль у домашній грі.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
7 березня

Детройт – Юта 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Кароліна – Бостон 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Тампа-Бей – Баффало 6:5 (2:3, 3:2, 1:0)

Філадельфія – Вінніпег 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Флорида – Коламбус 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Даллас – Калгарі 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Нашвілл – Сіетл 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Едмонтон – Монреаль 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Колорадо – Сан-Хосе 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)

Нещодавно захисник Сан-Хосе Марк-Едуар Влашич заблокував кілька кидків гравців суперника у грі з Баффало і став рекордсменом НХЛ за цим показником. На його рахунку 2 165 таких спроб.

Вінніпег Калгарі Кароліна Коламбус Колорадо Монреаль Нашвілл НХЛ Сан Хосе Сіетл Кракен Тампа Бей Юта Бостон Брюінз Даллас Старз Едмонтон Ойлерз Флорида Пантерз Баффало Біллс Детройт Ред Вінгз Філадельфія Флаєрс

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