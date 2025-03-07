Даллас в овертаймі долав Калгарі, Тампа-Бей дотисла Баффало в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 6 на 7 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Лідер Західної конференції Вінніпег без проблем обіграв Філадельфію на виїзді, а Флорида, що знаходиться на другому місці в Східній конференції виявилась сильнішою за Коламбус.

Також два поєдинки завершилися в овертаймі. Даллас зумів дотиснути Калгарі, а Едмонтоном обіграв Монреаль у домашній грі.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

7 березня

Детройт – Юта 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Кароліна – Бостон 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Тампа-Бей – Баффало 6:5 (2:3, 3:2, 1:0)

Філадельфія – Вінніпег 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Флорида – Коламбус 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Даллас – Калгарі 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Нашвілл – Сіетл 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Едмонтон – Монреаль 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Колорадо – Сан-Хосе 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)

Нещодавно захисник Сан-Хосе Марк-Едуар Влашич заблокував кілька кидків гравців суперника у грі з Баффало і став рекордсменом НХЛ за цим показником. На його рахунку 2 165 таких спроб.