Даллас в овертаймі долав Калгарі, Тампа-Бей дотисла Баффало в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч з 6 на 7 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Лідер Західної конференції Вінніпег без проблем обіграв Філадельфію на виїзді, а Флорида, що знаходиться на другому місці в Східній конференції виявилась сильнішою за Коламбус.
Також два поєдинки завершилися в овертаймі. Даллас зумів дотиснути Калгарі, а Едмонтоном обіграв Монреаль у домашній грі.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
7 березня
Детройт – Юта 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Кароліна – Бостон 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Тампа-Бей – Баффало 6:5 (2:3, 3:2, 1:0)
Філадельфія – Вінніпег 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Флорида – Коламбус 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Даллас – Калгарі 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Нашвілл – Сіетл 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Едмонтон – Монреаль 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Колорадо – Сан-Хосе 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)
Нещодавно захисник Сан-Хосе Марк-Едуар Влашич заблокував кілька кидків гравців суперника у грі з Баффало і став рекордсменом НХЛ за цим показником. На його рахунку 2 165 таких спроб.