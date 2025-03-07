Чемпіонат Європи. Магучіх, Табашник та Чумаченко візьмуть участь у кваліфікації в стрибках у висоту

Сьогодні, 7 березня, відбудеться кваліфікації жіночих стрибків у висоту в межах чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні, який проходить в нідерландському місті Апелдорн.

Україну представлятимуть відразу три спортсменки: Ярослава Магучіх, Юлія Чумаченко та Катерина Табашник. Для виходу в фінал атлеткам необхідно продемонструвати результат 1,92 м або потрапити до першої вісімки відбіркового етапу.

Початок кваліфікації о 12:00 за київським часом. Трансляція в Україні буде доступна на каналі "Суспільне Спорт", а також на сайті телеканалу.

Окрім того, сьогодні свій шлях на європейській першості розпочне Тетяна Мельник, яка проведе забіг на 400 метрів в межах першого колу ЧЄ.

Для виходу в наступний етап їй необхідно потрапити до першої двійки свого забігу або бути серед двійки найкращих, хто не вийшов у півфінал змагань. Виступ представниці Кіровоградщини запланований на 13:11.

Такий же формат змагань очікує і на Олександра Погорілка. О 14:17 спортсмен з Чернігівщини виступить у бігу на 400 метрів.

У кваліфікації з потрійного стрибка Україну сьогодні представлятиме Владислав Шепелєв. Для виходу в фінал йому необхідно продемонструвати результат 16,7 метра або потрапити до топ-8 відбіркового етапу. Початок змагань о 14:40 за київським часом.