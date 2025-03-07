Коло Муані: Я залишуся в Ювенутсі, якщо гратиму на цьому рівні

Нападник ПСЖ Рандаль Коло Муані, який виступає в Ювентусі на правах оренди, має намір залишитися в туринському клубі після завершення орендної угоди.

Слова французького футболіста передає інсайдер Ніколо Скіра з посиланням на la Repubblica.

"Тьяго Мотта переконав мене приєднатися до Ювентуса. Якщо я продовжу грати на такому ж рівні, то можу залишитися в Юве. У Парижі я не зміг впоратися з тиском, але це моя вина: Луїс Енріке дав мені стільки можливостей", – підсумував француз.

Зауважимо, що гравець провів у першій половині сезону всього 10 матчів у французькій Лізі 1, де відзначився 2 голами та 1 асистом. У січні Коло Муані приєднався до Ювентуса на правах оренди та вже забив 5 голів у Серії А в шести поєдинках.

Орендна угода гравця завершиться 30 червня 2025 року. Раніше повідомлялося, що туринці запропонують нову оренду гравця за 5-6 млн євро та включать опцію обов'язкового викупу гравця за 50 млн євро.

Наразі 26-річний футболіст оцінюється в 30 млн євро за версією порталу Transfermarkt, а його контракт з ПСЖ розрахований до літа 2028 року.