Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Брентфорда Томас Франк визначився зі стартовим складом команди на матч 26 туру АПЛ із Вест Гемом.
Українець Єгор Ярмолюк залишився на лаві для запасних.
Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк у цьому сезоні зіграв у 17 матчах: без результативних дій.
Наразі "бджоли" посідають 14 місце в чемпіонаті Англії.
Нагадаємо, Олександр Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ.
Напередодні Евертону повернули 4 очки в турнірній таблиці АПЛ.
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