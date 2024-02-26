Зустірч розпочнеться о 22:00 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк визначився зі стартовим складом команди на матч 26 туру АПЛ із Вест Гемом.

Українець Єгор Ярмолюк залишився на лаві для запасних.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк у цьому сезоні зіграв у 17 матчах: без результативних дій.

Наразі "бджоли" посідають 14 місце в чемпіонаті Англії.

Нагадаємо, Олександр Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ.

Напередодні Евертону повернули 4 очки в турнірній таблиці АПЛ.

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