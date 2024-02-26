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Лідер Полісся Макуана вибув на тривалий термін через травму

Гравець травмувався у грі з Рухом
Сьогодні 16:39 86 0
Лідер Полісся Макуана вибув на тривалий термін через травму
#Полісся, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Полісся Бені Макуана може пропустити тривалий термін через пошкодження.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

21-річний вінгер зазнав розриву м'яза задньої поверхні стегна в матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги з Рухом (1:1).

Термін відновлення конголезця може скласти 5-8 тижнів.

Цього сезону Макуана провів 20 матчів за Полісся, у яких він забив 3 голи та зробив 4 гольових передачі.

Раніше Полісся підписало 21-річного конголезького півзахисника.

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