Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Полісся Бені Макуана може пропустити тривалий термін через пошкодження.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
21-річний вінгер зазнав розриву м'яза задньої поверхні стегна в матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги з Рухом (1:1).
Термін відновлення конголезця може скласти 5-8 тижнів.
Цього сезону Макуана провів 20 матчів за Полісся, у яких він забив 3 голи та зробив 4 гольових передачі.
Раніше Полісся підписало 21-річного конголезького півзахисника.
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