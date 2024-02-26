Гравець травмувався у грі з Рухом

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Полісся Бені Макуана може пропустити тривалий термін через пошкодження.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

21-річний вінгер зазнав розриву м'яза задньої поверхні стегна в матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги з Рухом (1:1).

Термін відновлення конголезця може скласти 5-8 тижнів.

Цього сезону Макуана провів 20 матчів за Полісся, у яких він забив 3 голи та зробив 4 гольових передачі.

Раніше Полісся підписало 21-річного конголезького півзахисника.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!