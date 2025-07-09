Слідом за Пердутою Ворсклу покинула ще одна легенда

Півзахисник полтавської Ворскли Олександр Скляр попрощався з командою, у складі якої провів 13 років.

Відповідний пост він опублікував у Instagram.

"Дякую за все, Ворскла! 13 років у клубі, який став родиною. Хоч я народився у Харкові, але Полтава – це вже мій дім! В якому будувалась моя родина, та я зростав як футболіст.

Дякую всьому колективу Ворскла! Всій великий футбольній родині! Нашим Вболівальникам! Всім які залишались з нами в щасливі та важкі часи нашому 12 гравцю! Ви найкращі. 3 місце, єврокубки, фінал кубку... Хочу залишити тут тільки найкращі моменти! Не прощаюся, улюблений клуб, а кажу до зустрічі. Всіх обіймаю", – написав Скляр.

Футболіст приєднався до команди ще у 2012 році. За полтавський клуб Скляр провів 364 матчі, у яких 18 разів відзначився голом та віддав 28 гольових передач. Також Олександр посідає 4 місце за кількістю поєдинків за Ворсклу за всю історію.

Напередодні команду покинув ще один легендарний гравець цього клубу. Після 15 років у складі Ворскла попрощалася з Ігорем Пердутою, якого тепер пов'язують із Зорею.