Гецко: Шахтар в останніх спарингах виглядав непереконливо

Колишній гравець збірної України Іван Гецко розкритикував якість футболу донецького Шахтаря у товариських матчах. Проте він все ж вважає, що саме "гірники" мають проходити далі у кваліфікації Ліги Європи.

Його слова передає Sport.ua.

"На мій погляд, шанси "гірників" пройти далі значно вищі, хоча не варто ставитися до суперника легковажно. І не слід звертати увагу на той факт, що найдорожчий гравець у складі Ільвеса поступається в ціні кожному з футболістів Шахтаря. Все ж, не варто забувати, що команда з Тампере зараз на ходу, адже чемпіонат у Фінляндії проводиться за схемою "весна-осінь", тоді як в Україні ще тільки йде підготовка до нового сезону. Необхідно врахувати й той факт, що в Шахтарі відбулися кардинальні зміни на тренерському містку. В таких випадках потрібен час, аби футболісти адаптувалися до вимог нового керманича, його ігрових концепцій. Можливо, саме з цієї причини "гірники" в останніх спарингах виглядали непереконливо", – сказав Гецко.

Нагадаємо, у першому етапі кваліфікації Ліги Європи УЄФА Шахтар зіграє проти Ільвеса. Поєдинок відбудеться у четвер, 10 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь запланований на 17 липня. Він розпочнеться о 19:00 за Києвом. Переможець цієї пари у другому етапі зустрінеться з турецьким Бешикташем.

Раніше донецький клуб обрав стадіон для першої гри у єврокубках. Гра пройде у столиці Словенії Любляні на арені "Стожице". Путівку у кваліфікацію Ліги Європи донецький клуб здобув завдяки перемозі у Кубку України.