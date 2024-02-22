Полісся підписало 21-річного конголезького півзахисника

Капітан збірної Конго U-23 продовжить кар'єру в житомирському клубі

Джерело - офіційний сайт Полісся.

Полісся підписало капітана збірної Конго U-23 Бореля Томандзото.

Про це розповів виконуючий обов'язки спортивного директора житомирського клубу Володимир Тесля.

Угода з 21-річним півзахисником розрахована на 4 роки. До кінця сезону Борель гратиме в оренді у Звягелі.

"Готові повідомити про підписання 4-річного контракту з капітаном збірної Конго U23 Борелем Томандзото. Це 21-річний конголезький півзахисник. Як і підписання Габріеля Венделла, це підсилення на перспективу двома талановитими і молодими гравцями. Клуб розраховує на цих гравців в майбутньому і вірить в їхній потенціал.

Задля того аби обидва швидше пройшли адаптацію та отримували регулярну ігрову практику, керівництвом клубу було ухвалено рішення відправити гравців в оренду до кінця сезону в Звягель. Також зараз ми працюємо над ще одним трансфером. Тривають перемовини, тому поки без деталей", - сказав Тесля.

Попереднім клубом гравця був Сент-Елуа Лупопо, за який він провів 2 офіційних матча.

Нагадаємо, центральний міський стадіон Полісся в Житомирі зможе прийняти 1500 вболівальників на трибунах.

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