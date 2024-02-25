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Рух та Полісся зіграли унічию в 18 турі УПЛ

На гол Будківського відповів Підгурський
Сьогодні 20:10 204 0
Рух та Полісся зіграли унічию в 18 турі УПЛ
#Полісся, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру Української Прем’єр-Ліги львівський Рух зіграв внічию з житомирським Поліссям. 

Матч завершився з рахунком 1:1. На гол Будківського відповів Підгурський.

Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 25 лютого

Рух - Полісся 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 12 Будківський, 1:1 - 31 Підгурський (пен)

Рух: Ледвій - Сич, Слюбик, Дідик, Лях - Підгурський (Притула, 53), Федор (Таллес, 53) - Квасниця (Теслюк, 85), Пастух, Руніч (Плюман, 53) - Климчук (Карабін, 76)

Полісся: Бойко - Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко - Танковський, Крушинський - Фортюне (Назаренко, 70), Грицук (Коста, 61), Макуана (Ндукве, 73) - Будківський (Козак, 61)

Попередження: Підгурський, 10, Пастух, 86 – Михайліченко, 32, Грицук, 51, Будківський, 54, Тейлор, 90+4

Раніше Колос на виїзді переграв Верес, Динамо здобуло вольову перемогу над Металістом 1925, а СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм у 18 турі УПЛ.

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