Український нападник підписав контракт із клубом АПЛ

Український вінгер Тимур Тутеров продовжив контракт з англійським Сандерлендом, який за підсумками минулого сезону повернувся в Англійську Прем'єр-лігу.

Про це повідомила пресслужба команди.

Новий контракт українця з "чорними котами" розрахований на два роки. Він виступає за команду U-21.

👊 Ben Middlemas

🎯 Timur Tutierov

🌟 Ethan Moore



Our Under-21 trio have all signed new deals on Wearside! ✍️ — SAFC Academy (@AcademyOfLight) July 9, 2025

Тутеров – вихованець ковалевського Колоса. У Сандерленді він грає з квітня 2023 року.

У сезоні 2024/26 провів 16 матчів за молодіжну команду U-21, в яких забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу.

На рахунку Тутерова також 10 поєдинків за юнацьку збірну України U-19.

Зазначимо, що у складі Сандерленда вже є український форвард в особі Назарія Русина. Проте англійці мають намір продати його.

Також була інформація, що англійський клуб зацікавлений у трансфері нападника київського Динамо Владислава Ваната.