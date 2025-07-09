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Український нападник підписав контракт із клубом АПЛ

Олексій Мурзак — 9 липня 2025, 23:06
Український нападник підписав контракт із клубом АПЛ
Тимур Тутеров
ФК Сандерленд

Український вінгер Тимур Тутеров продовжив контракт з англійським Сандерлендом, який за підсумками минулого сезону повернувся в Англійську Прем'єр-лігу.

Про це повідомила пресслужба команди.

Новий контракт українця з "чорними котами" розрахований на два роки. Він виступає за команду U-21.

Тутеров – вихованець ковалевського Колоса. У Сандерленді він грає з квітня 2023 року.

У сезоні 2024/26 провів 16 матчів за молодіжну команду U-21, в яких забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу.

На рахунку Тутерова також 10 поєдинків за юнацьку збірну України U-19.

Зазначимо, що у складі Сандерленда вже є український форвард в особі Назарія Русина. Проте англійці мають намір продати його.

Також була інформація, що англійський клуб зацікавлений у трансфері нападника київського Динамо Владислава Ваната.

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