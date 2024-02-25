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Сассуоло може змінити головного тренера

Команду може очолити наставник молодіжки
Сьогодні 13:50 111 0
Сассуоло може змінити головного тренера
#Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Сассуоло має намір звільнити головного тренера команди Алессіо Діонізі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Про це рішення вже заявили гравцям та технічному персоналу клубу.

Скоріше за все найближчим часом Сассуоло очолить головний тренер молодіжної команди Еміліано Бігіка.

Напередодні підопічні Діонізі мінімально поступилися Емполі в 26 турі італійської Серії А (2:3).

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