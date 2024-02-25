Команду може очолити наставник молодіжки

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Сассуоло має намір звільнити головного тренера команди Алессіо Діонізі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Про це рішення вже заявили гравцям та технічному персоналу клубу.

Скоріше за все найближчим часом Сассуоло очолить головний тренер молодіжної команди Еміліано Бігіка.

Напередодні підопічні Діонізі мінімально поступилися Емполі в 26 турі італійської Серії А (2:3).

La dirigenza del #Sassuolo ha comunicato a giocatori e staff tecnico la decisone di cambiare allenatore: esonero per Alessio #Dionisi e caccia al successore già partita. #calciomercato https://t.co/ecKuiPY0DZ — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 25, 2024

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