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Сассуоло - Емполі 2:3: огляд матчу

Відеоогляд матчу
Сьогодні 19:30 90 0
Сассуоло - Емполі 2:3: огляд матчу
#Емполі, #Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26 туру італійської Серії А Сассуоло вдома поступився Емполі.

Чемпіонат Італії - Серія А

26 тур, 24 лютого

    Сассуоло - Емполі 2:3 (0:1)

    Голи: 0:1 - 11 Луперто, 1:1 - 54 Пінамонті, 1:2 - 64 Н’янг, 2:2 - 77 Феррарі, 2:3 - 90+4 Бастоні

    Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі та був замінений на 80-й хвилині гри. Для хавбека це був 12 матч, у яких він відзначився трьома забитими голами та двома асистами.

    Перемога дозволила Емполі піднятися на 13 місце чемпіонату Італії із 25 очками в активі. Сассуоло залишився на 17 місці.

    Напередодні Болонья вдома обіграла Верону.

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