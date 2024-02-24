Дженоа з Малиновським переграла Удінезе, Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло: результати 26 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 26 туру італійської Серії А.
Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, обіграв Сассуоло.
Чемпіонат Італії - Серія А
26 тур, 24 лютого
Сассуоло - Емполі 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 11 Луперто, 1:1 - 54 Пінамонті, 1:2 - 64 Н’янг, 2:2 - 77 Феррарі, 2:3 - 90+4 Бастоні
Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі та був замінений на 80-й хвилині гри. Для хавбека це був 12 матч, у яких він відзначився трьома забитими голами та двома асистами.
Салернітана - Монца 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 78 Мальдіні, 0:2 - 83 Пессіна
Дженоа - Удінезе 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 36 Ретегі, 2:0 - 40 Бані
Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський вийшов на 78-й хвилині гри. Для нього це був 23 матч за клуб, у яких відзначився трьома забитими голами та двома асистами.
Напередодні Болонья вдома обіграла Верону.
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