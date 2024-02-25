Розклад матчів 26 туру італійської Серії А на 25 лютого:

Джерело - Чемпіон.

У межах 26 туру італійської Серії А відбудеться чотири поєдинки.

Зокрема, лідер чемпіонату Інтер завітає в гості до Лечче, Ювентус зустрінеться з Фрозіноне, Наполі зіграє з Кальярі, а Мілан прийматиме Аталанту.

Розклад матчів 26 туру італійської Серії А на 25 лютого:

13:30 Ювентус - Фрозіноне

16:00 Кальярі - Наполі

19:00 Лечче - Інтер

21:45 Мілан - Аталанта

Напередодні Дженоа з Малиновським переграла Удінезе, Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло.

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