Головне
"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета
Вчора 15:46 10479
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Сьогодні 11:26 166369
Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади
Сьогодні 11:13 11218
В очікуванні тріумфу Клоппа й успіху українців: суперекспрес на вікенд із коефіцієнтом 9,57
Сьогодні 11:09 1161
Промовисте Динамо, переконливе Полісся: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 8,36
Сьогодні 10:10 214
Українець Бондар зазнав поразки в своєму третьому поєдинку в UFC
Сьогодні 08:52 210
Гравці збірної України зустрілися з бійцями ЗСУ в Латвії
Вчора 15:16 367
Мудрик може відправитися в оренду влітку
Вчора 11:52 1022
Гераскевич встановив національний рекорд на чемпіонаті світу зі скелетону
23.02.2024 20:20 581
Гол дня: гравець Кривбаса забив шаленим дальнім ударом у дев'ятку
23.02.2024 19:53 1157
Прямі трансляції

Інтер зіграє з Лечче, Мілан прийматиме Аталанту: розклад матчів Серії А

Розклад матчів 26 туру італійської Серії А на 25 лютого:
Сьогодні 10:17 125 0
Інтер зіграє з Лечче, Мілан прийматиме Аталанту: розклад матчів Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У межах 26 туру італійської Серії А відбудеться чотири поєдинки.

Зокрема, лідер чемпіонату Інтер завітає в гості до Лечче, Ювентус зустрінеться з Фрозіноне, Наполі зіграє з Кальярі, а Мілан прийматиме Аталанту.

    Розклад матчів 26 туру італійської Серії А на 25 лютого:

    • 13:30 Ювентус - Фрозіноне
    • 16:00 Кальярі - Наполі
    • 19:00 Лечче - Інтер
    • 21:45 Мілан - Аталанта

    Напередодні Дженоа з Малиновським переграла Удінезе, Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло.

    ✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

    Коментарі ()
    Популярне зараз
    "У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю "У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю 4030
    Арсенал без Зінченка розгромив Ньюкасл, Манчестер Сіті здолав Борнмут Забарного: результати 26 туру АПЛ Арсенал без Зінченка розгромив Ньюкасл, Манчестер Сіті здолав Борнмут Забарного: результати 26 туру АПЛ 949
    Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 166369
    "У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета "У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета 10479
    В очікуванні тріумфу Клоппа й успіху українців: суперекспрес на вікенд із коефіцієнтом 9,57 В очікуванні тріумфу Клоппа й успіху українців: суперекспрес на вікенд із коефіцієнтом 9,57 1162
    Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади 11218
    Рекомендуємо
    Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50266
    Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155715
    "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63764 1
    Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25167
    Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19277 1
    Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21466