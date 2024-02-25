Джерело - Чемпіон.
У межах 26 туру італійської Серії А відбудеться чотири поєдинки.
Зокрема, лідер чемпіонату Інтер завітає в гості до Лечче, Ювентус зустрінеться з Фрозіноне, Наполі зіграє з Кальярі, а Мілан прийматиме Аталанту.
Розклад матчів 26 туру італійської Серії А на 25 лютого:
- 13:30 Ювентус - Фрозіноне
- 16:00 Кальярі - Наполі
- 19:00 Лечче - Інтер
- 21:45 Мілан - Аталанта
Напередодні Дженоа з Малиновським переграла Удінезе, Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло.
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