Форвард Полісся перейшов у Верес

Джерело - upl.ua.
Нападник житомирського Полісся Микита Дзень став гравцем Вереса.
Про це йдеться на офіційному сайті УПЛ.
19-річний нападник зареєстрований як гравець рівненського клубу.
Цього сезону Дзень відіграв 18 матчів за юнаків Полісся, але голів не забивав.
Гравець є вихованцем київського Динамо. З літа 2023 року виступав за Полісся. Також залучався до юнацьких збірних України.
Відзначимо, що на початку лютого Верес вже орендував двох гравців житомирського клубу - Дмитра Шастала і Дениса Янакова.
Наразі Верес посідає передостаннє 15 місце у чемпіонаті України, в активі клубу 12 очок.
Раніше суд ухвалив рішення щодо справи про банкрутство Вереса.