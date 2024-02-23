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Форвард Полісся перейшов у Верес

Микита Дзень змінив клуб
Сьогодні 16:49 195 0
Форвард Полісся перейшов у Верес
#Верес, #Полісся, #Футбольні трансфери

Джерело - upl.ua.

Нападник житомирського Полісся Микита Дзень став гравцем Вереса.

Про це йдеться на офіційному сайті УПЛ.

19-річний нападник зареєстрований як гравець рівненського клубу.

Цього сезону Дзень відіграв 18 матчів за юнаків Полісся, але голів не забивав.

Гравець є вихованцем київського Динамо. З літа 2023 року виступав за Полісся. Також залучався до юнацьких збірних України.

Відзначимо, що на початку лютого Верес вже орендував двох гравців житомирського клубу - Дмитра Шастала і Дениса Янакова.

Наразі Верес посідає передостаннє 15 місце у чемпіонаті України, в активі  клубу 12 очок.  

Раніше суд ухвалив рішення щодо справи про банкрутство Вереса.

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