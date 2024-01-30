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Верес орендує двох півзахисників Полісся

Сьогодні 22:11 218 0
Верес орендує двох півзахисників Полісся
#Верес, #Полісся

Джерело - UA-футбол.

Два атакувальні хавбеки Полісся продовжать кар'єру у Вересі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Рівненський клуб домовився про оренду у житомирського Дмитра Шастала та Дениса Янакова.

Оренда буде розрахована до кінця сезону.

Нагадаємо, що 28-річний Шастал провів у поточному сезоні за Полісся 11 матчів (3 у старті), у яких забив 2 голи.

На рахунку 25-річного Янакова 8 поєдинків (5 у стартовому складі) та два забиті голи.

Раніше Верес зіграв унічию з аутсайдером елітного дивізіону чемпіонату Словаччини.

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