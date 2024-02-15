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Суд ухвалив рішення щодо справи про банкрутство Вереса

Вересу не загрожує банкрутство
Сьогодні 16:34 101 0
Суд ухвалив рішення щодо справи про банкрутство Вереса
#Верес

Джерело - офіційний сайт Вереса.

Господарський суд Рівненської області ухвалив рішення у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Рівненський народний клуб Верес".

Про це повідомляє пресслужба рівнян.

"План санації, згідно із ухвалою суду, передбачає задоволення вимог кредиторів шляхом скасування заборгованостей та перерахування на користь частини кредиторів акцій клубу із додаткової емісії на фондовому ринку. Заходи, що передбачені планом санації - сприятимуть зміцненню та оздоровленню клубу", - йдеться у заяві клубу.

На початку листопада 2023 року до Господарського суду Рівненської області звернулося ТОВ Будівельна фірма Базиспромбуд з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Вереса.

Базиспромбуд - генеральний підрядник будівництва тренувальної бази Вереса. У 2021 році компанію обрали для будівництва двох повнорозмірних полів зі штучним та натуральним покриттям у Рівному на ділянці між вулицею Захисників Маріуполя та Пагорбом Слави.

Раніше півзахисник Євген Банада перейшов у Верес.

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