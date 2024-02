Півзахисник Барселони Ламін Ямал став наймолодшим гравцем, який виходив на поле в плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Іспанець вийшов у стартовому складі каталонців на перший матч 1/8 плей-оф ЛЧ із Наполі (1:1) у віці 16 років та 223 днів.

Lamine Yamal is the youngest player in the competition's history to play in a Champions League knockout game.



16 years and 223 days old. ✨#UCL pic.twitter.com/Vz7zAHmuO6