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Ямал став наймолодшим гравцем, який зіграв у плей-оф Ліги чемпіонів

Іспанський півзахисник вийшов у стартовому складі на матч із Наполі
Сьогодні 12:55 224 0
Ямал став наймолодшим гравцем, який зіграв у плей-оф Ліги чемпіонів
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #Наполі, #Ламін Ямал

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Ламін Ямал став наймолодшим гравцем, який виходив на поле в плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Іспанець вийшов у стартовому складі каталонців на перший матч 1/8 плей-оф ЛЧ із Наполі (1:1) у віці 16 років та 223 днів.

У нинішньому сезоні 16-річний Ямал провів за Барселону 36 матчів, у яких він забив 5 голів та зробив 7 асистів.

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