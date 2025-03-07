Камбосос назвав переможця потенційного бою Джервонта – Ломаченко

Ексчемпіон світу Джордж Камбосос (21-3, 10 КО) сумнівається, що Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) зможе перемогти Василя Ломаченка (18-3, 12 КО), якщо вони погодять бій.

Про це він сказав у коментарі для DAZN.

"Джервонта... Ну, ми всі бачили, як він виглядав у поєдинку проти Ламонта Роуча. А ви уявіть, якби замість Роуча там був, наприклад, Ломаченко. Або Тео Лопес. Або Девін Хейні. Чи є у Джервонти якісь шанси проти них? Я думаю, що ні", – сказав Камбосос.

Нагадаємо, Камбосос свій останній поєдинок провів у травні минулого року саме проти Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.

Сам Джервонта заявляв, що хотів би отримати бій проти українського боксера.