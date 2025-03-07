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Камбосос назвав переможця потенційного бою Джервонта – Ломаченко

Руслан Травкін — 7 березня 2025, 23:15
Камбосос назвав переможця потенційного бою Джервонта – Ломаченко
Джордж Камбосос
Getty images

Ексчемпіон світу Джордж Камбосос (21-3, 10 КО) сумнівається, що Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) зможе перемогти Василя Ломаченка (18-3, 12 КО), якщо вони погодять бій.

Про це він сказав у коментарі для DAZN.

"Джервонта... Ну, ми всі бачили, як він виглядав у поєдинку проти Ламонта Роуча. А ви уявіть, якби замість Роуча там був, наприклад, Ломаченко. Або Тео Лопес. Або Девін Хейні.

Чи є у Джервонти якісь шанси проти них? Я думаю, що ні", – сказав Камбосос.

Нагадаємо, Камбосос свій останній поєдинок провів у травні минулого року саме проти Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.

Сам Джервонта заявляв, що хотів би отримати бій проти українського боксера. 

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