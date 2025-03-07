Казка продовжується: Майнц переміг Боруссію Менхенгладбах і піднявся на третє місце

У п'ятницю, 7 березня, Боруссія Менхенгладбах і Майнц відкривали 25-й тур Бундесліги сезону-2024/25.

Гра завершилася перемогою гостей з рахунком 3:1.

Зазвичай, ці команди вирішують різні задачі: "жеребці" ведуть боротьбу за єврокубки, а Майнц бореться за виживання. Цього сезону і Майнц приєднався до Боруссії.

Довели свої амбіції "нуль-п'яті" в цій грі, здобувши три очки.

Футбол – Бундесліга

25-й тур, 7 березня

Боруссія М – Майнц 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Небель (39), 0:2 – Кор (48), 1:2 – Ляйнер (73), 1:3 – Амірі (77).

Тепер у Майнца 44 набраних пунктів і скромний клуб піднявся на третє місце. Боруссія з 37 очками перебуває на 8-й сходинці.