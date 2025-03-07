Бій тривав усі 10 раундів: Запоточна забрала титул у Вотсон

У бою за титул чемпіонки Європи в найлегшій ваговій категорії (до 50,8 кг) зійшлися Хлоя Вотсон (8-1) та Ясміна Запоточна (9-1).

Перемогу здобула Запоточна роздільним рішенням суддів.

За кар'єру ще жодна з боксерок не мала досвіду нокаутувати суперницю, тому не дивно, що і цей бій пройшов усю дистанцію.

Вотсон, яку тренує легендарний британець Ріккі Гаттон, провела бій на чудовому рівні. Ясміна іноді вдало відповідала.

Здавалося, що Вотсон збереже титул, але судді нарахували інше. Глядачі в залі зустріли оголошення переможця свистом.

Бокс – бій за титул чемпіонки Європи (EBU Flyweigth)

Ясміна Запоточна – Хлоя Вотсон SD (93:97, 96:95, 96:95)

Jasmina Zapotoczna wins by SPLIT-DECISION to become the NEW European flyweight champion! 🙌#JonasPrice | LIVE NOW on Sky Sports pic.twitter.com/TuiCgY57Qh — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) March 7, 2025

AND THE NEW👑



Jasmina Zapotoczna with scorecards of 96-95x2 and 93-97 becomes the new EBU European champion defeating Chloe Watson.#JonasPrice | #IWD2025 pic.twitter.com/pfObjbMk8x — The Puncher's Chance (@ThePunchersPod) March 7, 2025

Нагадаємо, цей бій входив до карду поєдинку Джонас – Прайс. Вечір боксу під назвою "Нестримні" проходить у Королівському Альберт-Холі в Лондоні.