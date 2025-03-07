Бій тривав усі 10 раундів: Запоточна забрала титул у Вотсон
У бою за титул чемпіонки Європи в найлегшій ваговій категорії (до 50,8 кг) зійшлися Хлоя Вотсон (8-1) та Ясміна Запоточна (9-1).
Перемогу здобула Запоточна роздільним рішенням суддів.
За кар'єру ще жодна з боксерок не мала досвіду нокаутувати суперницю, тому не дивно, що і цей бій пройшов усю дистанцію.
Вотсон, яку тренує легендарний британець Ріккі Гаттон, провела бій на чудовому рівні. Ясміна іноді вдало відповідала.
Здавалося, що Вотсон збереже титул, але судді нарахували інше. Глядачі в залі зустріли оголошення переможця свистом.
Бокс – бій за титул чемпіонки Європи (EBU Flyweigth)
Ясміна Запоточна – Хлоя Вотсон SD (93:97, 96:95, 96:95)
Нагадаємо, цей бій входив до карду поєдинку Джонас – Прайс. Вечір боксу під назвою "Нестримні" проходить у Королівському Альберт-Холі в Лондоні.