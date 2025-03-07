Артінгстолл виграла титул чемпіонки Великої Британії

У бою за титул чемпіонки Британії в напівлегкій вазі (до 57 кг) зійшлися Керрісс Артінгстолл (7-0, 1 КО) і Рейвен Чепмен (9-2, 2 КО).

Артінгстолл здобула перемогу одностайним рішенням суддів.

Вона вдало розпочала зустріч, а в другому раунді відправила суперницю в нокдаун.

Наступні раунди Чепмен намагалася діяти активно, але Артінгстол вдало "гасила" її намагання джебом чи кросом.

Рейвен на хорошому рівні провела останні два раунди, але для перемоги цього було замало.

Бокс – бій за титул чемпіонки Британії

Керрісс Артінгстолл – Рейвен Чепмен UD (97:92, 98:91, 96:93)

Нагадаємо, цей бій входив до карду поєдинку Джонас – Прайс. Вечір боксу під назвою "Нестримні" проходить у Королівському Альберт-Холі в Лондоні.