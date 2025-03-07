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Бущан допоміг Аль-Шабабу зіграти внічию з Аль-Насром Роналду: відома оцінка українця

Микола Дендак — 7 березня 2025, 23:06
Бущан допоміг Аль-Шабабу зіграти внічию з Аль-Насром Роналду: відома оцінка українця
Георгій Бущан
ФК Аль-Шабаб

Український голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан допоміг команді зіграти внічию з Аль-Насром, за який виступає Кріштіану Роналду.

Поєдинок 24 туру чемпіонату Саудівської Аравії завершився з рахунком 2:2. Один з голів у ворота українця забив саме зірковий португалець.

Проте два пропущені голи не завадили Бущану отримати високу оцінку за матч. Статистичний портал SofaScore оцінив гру голкіпера на 7,1. На рахунку українця 4 сейви, 9 лонгболів (5 вдалих) та 15 точних передач із 19 (79%).

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабаба. 30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що футболістам Аль-Шабаба не платять зарплату вже три місяці.

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Георгій Бущан

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