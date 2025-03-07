Трамп особисто очолить підготовку США до проведення ЧС-2026

Президент США Дональд Трамп найближчим часом підпише указ про створення робочої групи Білого дому для підготовки до чемпіонату світу з футболу 2026 року. Він же й очолить цю групу.

Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Д. Венс стане віцеголовою. Робоча група буде наглядати за підготовкою до турніру та працюватиме з федеральними відомствами щодо планування, організації та проведення турніру.

Мундіаль розпочнеться в червні 2026 року. Цей чемпіонат світу стане першим за понад два десятиліття, який відбудеться в кількох країнах. Його приймуть США, Канада та Мексика.

Груповий етап відбору на ЧС розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в листопаді 2025 року. Україна потрапила у групу D. Суперниками буде переможець пари Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй, Ісландія та Азербайджан.

Нагадаємо, що невдовзі на Україну очікують перехідні матчі проти Бельгії за право зіграти в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА. Напередодні Сергій Ребров оголосив список викликаних гравців на поєдинки проти бельгійців.