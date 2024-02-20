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Дієго Годін відновив кар'єру

Легенда Атлетико знайшов новий клуб
Сьогодні 22:41 117 0
Дієго Годін відновив кар'єру
#Атлетико

Джерело - xsport.ua.

Дієго Годін вирішив відновити свою кар'єру, перейшовши до уругвайського клубу Поронгос.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Годін повісив бутси на цвях у липні 2023 року. Тоді центральний захисник залишив Велес Сарсфілд.

38-річний футболіст вирішив поновити кар'єру. Як вільний гравець він перейшов у рідний клуб Поронгос. Контракт діятиме до 31 грудня 2024 року.

Поронгос - провінційний клуб виступає в нижчих лігах Уругваю. Для захисника це повернення до Уругваю через 17 років. У 2007 році він перейшов з Насьоналя до Вільярреалу, де і почав свою іспанську пригоду.

Годін найбільш відомий виступами за мадридський Атлетико, де він відіграв дев'ять сезонів. За цей час він провів 389 матчів та забив 27 голів. За збірну Уругваю Годін дебютував у 2005 році. На сьогодні він провів 161 матч, що є найкращим показником в історії національної команди.

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