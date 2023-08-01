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Годін оголосив про завершення кар’єри

Дієго Годін вирішив завершити професійну кар'єру
Сьогодні 18:38 153 0
Годін оголосив про завершення кар’єри
#Годін

Джерело - Чемпіон.

Колишній капітан збірної Уругваю Дієго Годін оголосив про завершення професійної кар’єри.

Про це розповів сам футболіст у Twitter.

"Дорогий футбол, сьогодні я закінчую етап свого життя. Етап, який був моїм життям. Я повертаюся додому, до своєї сім’ї. Це те, чого я завжди хотів. З того моменту, як я поїхав (з Уругваю - прим.), я хотів насолодитися своєю країною та своєю сім’єю", - сказав Годін.

Протягом кар'єри футболіст виступав за Серро, Насьйональ, Вільярреал, Атлетіко, Інтер, Кальярі та Атлетіку Мінейру.

Вигравав Кубок Америки, Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії, двічі Лігу Європи, тричі Суперкубок УЄФА та Суперкубок Бразилії.

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