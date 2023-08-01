Годін оголосив про завершення кар’єри

Колишній капітан збірної Уругваю Дієго Годін оголосив про завершення професійної кар’єри.

Про це розповів сам футболіст у Twitter.

"Дорогий футбол, сьогодні я закінчую етап свого життя. Етап, який був моїм життям. Я повертаюся додому, до своєї сім’ї. Це те, чого я завжди хотів. З того моменту, як я поїхав (з Уругваю - прим.), я хотів насолодитися своєю країною та своєю сім’єю", - сказав Годін.